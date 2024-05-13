辦理三總採購案涉收賄 退休少校組長遭訴

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（中央社記者林長順台北13日電）已退休的三軍總醫院前系統工程組長林姓少校，涉嫌任內收受業者新台幣257萬餘元及筆電、手機等賄賂，放水14項標案，士檢今天依貪污等罪起訴林男、2名約聘人員及2名業者。

檢方起訴指出，林男於民國105年間擔任系統工程組組長後，利用職務上經辦「106年度資訊安全等相關設備維護案」等14件採購案機會，向彭姓、張姓業者索賄，並讓業者參與採購案預算規劃，或違法通過驗收。

檢方統計，林男收受賄賂包括現金新台幣257萬5506元及ASUS筆記型電腦、Apple Watch個及iPhone 13 Pro Max等3項高單價電子產品。

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檢方查出，林男以協助張男公司得標「次世代入侵偵測防禦系統案」等5項標案，向張男要求成為公司股東，並在退伍前夕指示下屬依照張男要求提供資料簽辦、製作招標文件，讓張男公司在採購案公告前即知悉招標文件內容及規格，最後順利得標。

士林地檢署今天依貪污治罪條例收受賄賂罪、圖利罪、刑法洩密、偽造文書等罪起訴林男、彭姓、張姓業者及蔡姓、黃姓2名三總約聘雇人員。（編輯：方沛清）1130513