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賴清德喊話中國：自信面對台灣民選合法政府才是正道

2024/4/25 11:59（4/25 12:18 更新）
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總統當選人賴清德（圖）25日親自主持記者會公布新政府國安人事。中央社記者郭日曉攝 113年4月25日
總統當選人賴清德（圖）25日親自主持記者會公布新政府國安人事。中央社記者郭日曉攝 113年4月25日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北25日電）總統當選人賴清德今天表示，期待中國要有自信、願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這才是兩岸交流正道，如果一直不願意面對台灣民選合法政府，不會得到人民信賴與支持，長此以往，對中國不見得是好處，對兩岸和平發展不會帶來正面影響。

賴清德今天公布第6波新內閣與國安首長人事，媒體詢問，昨天在中執會提到兩岸執政黨應負責任展開良性對話，此舉是否向對岸釋出善意。

賴清德表示，他2015年擔任台南市長時，前往上海參加陳澄波百二十冥誕紀念畫展時曾公開講過，兩岸應該展開自信交流，增進彼此了解、理解、諒解、和解，然後和平發展，創造兩岸人民的福祉，這個立場從未改變。

他說，台灣作為區域負責任的一員，同時跟國際社會合作，維護區域的和平穩定與繁榮，本身對國際社會包括對中國在內，就是一個善意，更何況台灣人民與人為善，非常希望兩岸朝和平方向發展。

賴清德表示，非常期待中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道，如果一直不願意面對台灣民選合法的政府，只是跟在野設定前提之下的交流，不會得到人民的信賴與支持，長此以往，對中國也不見得是好處，對兩岸的和平發展更不會帶來正面影響。（編輯：謝佳珍）1130425

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