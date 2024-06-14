陸委會：互不隸屬是客觀事實 也是台海現狀

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（中央社記者郭建伸台北14日電）總統賴清德指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但馬辦質疑兩岸與兩國是不同概念。陸委會主委邱垂正今天表示，中華民國並不隸屬世界上任何一個國家和地區，互不隸屬既是客觀事實，也是台海現狀。

時代雜誌（TIME）以賴總統為這期封面人物，對於專訪談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱垂正在步入議場後接受媒體訪問。媒體詢問如何看待馬英九基金會指兩岸與兩國是不同概念。

邱垂正表示，關於這個議題，中華民國是主權國家，對內代表最高，對外代表獨立自主，陸委會查遍中華民國憲法條文，中華民國並不隸屬世界上任何一個國家和地區，因此互不隸屬既是客觀事實，也是台海現狀。

媒體也詢問如何看待即將登場的海峽論壇。邱垂正表示，海峽論壇是以兩岸交流包裝對台統戰的平台，對岸聲稱有7000人參加，但觀察金廈航班與小三通流量，並沒有比過去多，陸委會預估赴陸參加統戰活動的人數會比往年少。

媒體詢問，如何看待雲林縣長張麗善也將赴陸參加海峽論壇。

邱垂正表示，陸委會不樂見地方政府參與統戰活動，參加的人應注意兩岸人民關係條例規範及社會與國際觀感，並維護國家整體利益。（編輯：蘇志宗）1130614