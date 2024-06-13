馬辦：兩國互不隸屬與兩岸互不隸屬 絕對是不同概念

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）針對總統賴清德接受時代雜誌專訪的談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人。

時代雜誌（TIME）以賴總統為這期封面人物，賴總統表示，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，他在就職演說明確表示，將遵循前總統蔡英文「四個堅持」路線，不卑不亢、維持現狀、善盡台灣責任。有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

蕭旭岑今天晚間透過新聞稿指出，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴總統有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。

蕭旭岑表示，賴清德承認馬英九講的是「兩岸互不隸屬」，因為講「兩岸」，代表「台灣地區與大陸地區」，兩個地區都同屬一個中國，否則為何要叫「兩岸」；但是賴總統還是重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。

蕭旭岑說，賴總統的「新兩國論」，和馬英九堅持「九二共識」、「兩岸同屬一個中國，但各自以口頭表述」的概念完全不一樣，很遺憾賴總統刻意用文字遊戲，欺騙不懂中文的外國媒體。

蕭旭岑強調，總統府新聞稿技巧性地把外媒的問題翻譯成「兩岸互不隸屬」，就表示在美國壓力下，府方悄悄從「新兩國論」退了。因為「兩岸互不隸屬」就沒有違憲問題，和馬英九總統時期的「兩岸互不承認主權，互不否認治權」是一樣的意思。

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蕭旭岑指出，但賴總統在就職演說與專訪文字，講的仍是「兩國」互不隸屬，通篇都稱對岸「中國」，也沒有提到兩岸人民關係條例，這就是「新兩國論」，比蔡英文更沒有討論空間。蔡英文是在國慶日講一次「兩國互不隸屬」，但之後都由前陸委會主委邱太三解釋為「兩岸互不隸屬」，有偷偷換了概念。

蕭旭岑呼籲，賴總統應重申兩岸人民關係條例，並依照中華民國憲法定位，宣布兩岸不是兩個國家。如此兩岸才有真正的和平與尊嚴。（編輯：蘇龍麒、張良知）1130613