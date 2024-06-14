賴總統登時代雜誌封面談兩岸 卓榮泰盼中國看到善意

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對總統賴清德登上時代雜誌封面，提及團結確保主權不被侵犯等，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪表示，賴總統在專訪中向全世界發出民主、善意等聲音，也希望中國領導人能聽得到、看得到。

時代雜誌（TIME）以賴總統為這期封面人物，賴總統指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。他強調，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

立法院會今天針對卓榮泰施政方針報告繼續質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於賴總統登上時代雜誌封面，大篇幅談論兩岸政策，卻被中國學者解讀沒有釋出善意、失去對話的機會等議題提出相關說明。

卓榮泰說，賴總統在時代雜誌的專訪中，清楚重申對台灣主權信心的維護，同時也向全世界發出民主、和平、繁榮、善意的聲音，當然希望這種善意，中國領導人也能聽得到、看得到、做得到，彼此往更好方向去發展，而這有賴雙方人民緊密地更多交流與努力，「我們會持續進步加強」。（編輯：潘羿菁）1130614