刺槍術取消後替代方案 顧立雄：研議中

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（中央社記者范正祥台北14日電）國防部長顧立雄日前表示，將取消傳統刺槍術，外界關切傳統刺槍術取消後的替代方案，顧立雄今天受訪時回應，近戰格鬥是基本訓練科目，訓練詳細內容，目前正在積極研議當中，適當時間會公布。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。會前，顧立雄接受媒體聯訪時，被問到傳統刺槍術取消後的替代方案、詳細項目內容與推行時間。

顧立雄回應，訓練科目由相關單位研議中，國防部有近戰格鬥基本訓練項目，在戰場實用性上，如何在近身搏鬥適當使用槍械做為搏鬥一環，包括使用身上有刺刀，或有其他搏鬥技術，都是近身格鬥的範疇，訓練詳細內容，目前正在積極研議當中，適當時間會公布。（編輯：張若瑤）1130614