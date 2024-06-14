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立委提刪除國土計畫法檢舉獎金制度 卓榮泰允檢討

2024/6/14 12:54
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（中央社記者王揚宇台北14日電）立委今天質詢提到，為了解土地有無違規使用，行政院應透過預算經費、人力的撥補來加強查緝等，也應刪除國土計畫法的檢舉獎金制度。行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳均允諾檢討。

卓榮泰說，他始終有一個想法，就是應該鼓勵人民互相關懷，而不是互相監控，政府應該加強公權力及用科技方式對不法違規事項做檢測，因此應該重新檢討。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

民進黨立委邱議瑩質詢時，提及國土計畫法上路後，卻還有檢舉獎金制度，明顯違反時代潮流。

邱議瑩說，國土計畫法第40條條文中檢舉獎金制度，應該修法刪除，行政院應透過預算經費、人力的撥補加強查緝，也可以運用科技空拍機知道土地有無違規使用，若真的實行檢舉獎金制度，農民會「拿起鋤頭跟你們對幹」。

劉世芳表示，現在其實有衛星影像通報系統，會比檢舉達人更精確，但法條是在民國104年訂定，已經不合時宜，可以檢討。

邱議瑩最後提到，以前農地變建地出售的報酬與務農的收入天差地別，未來國土計畫法施行後，農地禁止私自變更建地出售，她認為這些配合政府永續發展的農民，應給予合理的補償或獎勵，盼農業部研商針對功能分區中的農地補償；未來被劃為農一、農二的農地，是否可以爭取更多對地補貼、有無更多補償機制鼓勵農民生產。

農業部長陳駿季說，被劃為農一、農二時，未來農業資源的投入會更為強化，特別是在基礎環境設施上，包括農水路設施，另外就是對於農地綠色環境給付、生態環境獎勵等，會加碼、比過往更高強度。

國土計畫法第40條條文規定，直轄市、縣市主管機關對土地違規使用應加強稽查，並由依第38條規定所處罰鍰中提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。（編輯：楊蘭軒）1130614

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