國土計畫法爭議 張麗善：採屏東二分法私地全劃農2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）國土計畫法將在明年4月30日上路，內政部次長董建宏昨天拜會雲林縣長張麗善，雙方討論農業發展地區劃設等議題；張麗善今天說，雲林比照屏東採二分法，私有農地全劃為農2。

董建宏與國土管理署長吳欣修昨天到雲林縣府，與張麗善等人研商國土計畫法施行，董建宏強調，農民權益不變，內政部也將持續進行社會溝通。

張麗善今天接受媒體聯訪時表示，既然國土署認為農1、農2土地管制對農民來說沒有差異，為了避免農民人心惶惶，縣府強烈主張將農民私有農地改為農2，以安民心；另外，也請董建宏轉達農業部，針對農業特別犧牲縣市要有補償機制，落實保障農民權益。

張麗善說，縣府站在保護農民權益及發展農業立場，第3階段劃設會比照屏東縣府採二分法，私人土地全劃為農2、公有土地劃為農1，以利私人土地地主保留未來彈性變更機會。

雲林縣政府農業處長魏勝德指出，目前雲林縣劃設農業發展地區是依農業部規定劃設原則，重要的農業專區，如口湖九大養殖漁業專區，或是25公頃範圍內，有達到80%的農作面積，就劃為農1，低於80%劃為農2，當然還有一些必須個案認定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣府指出，倘若依屏東縣二分法，雲林縣修正後農1面積由6萬834公頃減為5836公頃，農2由2萬6614公頃增為8萬1611公頃，農1農2加起來面積為8萬7000多公頃，依舊維持農作，符合全國糧食自給率74至81萬公頃的比例。

另外，建蔽率、容積率及功能使用分區，罰責以前新台幣6萬至30萬元，按國土計畫法違規情節重大最高罰鍰500萬元，雲林縣府希望都能比照區域計畫法維持不變。（編輯：陳仁華）1130613