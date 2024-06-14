顧立雄：參與美國印太戰略協同性嚇阻 備戰才能避戰

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（中央社記者范正祥台北14日電）美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇日前接受媒體專訪，稱2028到2032年可能是中共侵台時機。國防部長顧立雄今天表示，台灣要強化自我防衛能力，參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻，以有效嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。會前，顧立雄接受媒體聯訪時，被問到對於阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）的示警有何看法。

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顧立雄表示，對於這個問題的評論，還是與之前所講的一樣，要避免戰爭的發生，要以實力、有效的嚇阻來避免戰爭的發生，也就是說要強化自我防衛的能力，「我們來參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻」，以有效的嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。

顧立雄指出，美國在協同盟友在這方面做了很多努力，包括與日本、菲律賓等，台灣也是在第一島鏈核心地區，當然也要參與這種協同性嚇阻，積極強化自我防衛的能力，讓中共攻台的時間表不斷往後遞延。（編輯：張若瑤）1130614