斷北京犯台念頭 學者籲效法甘迺迪處理柏林危機決心

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）美國國安專家阿爾佩洛維奇今天指出，冷戰時期，時任總統的甘迺迪不惜一切代價保衛西柏林，蘇聯才放棄對峙。如今美國也需要類似的強力威懾策略，讓中國徹底斷了攻台念頭，美中也才有緩解關係的可能。

阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）今天在外交事務（Foreign Affairs）刊文表示，無論是象徵還是地緣政治意義，台灣對中國的戰略重要性，高於柏林對蘇聯的重要性。但不同於甘迺迪（John F. Kennedy）明確承諾不惜一切代價保衛西柏林，美國當前對台灣的官方政策保持戰略模糊性。

他主張，如果美國決策者重新審視冷戰時期的柏林危機及其在美蘇緩解關係中所發揮的作用，並從中吸取教訓，就能更了解如何在當前與中國的地緣政治對抗時，走出戰略困境。

阿爾佩洛維奇說，冷戰期間，美國領導人多次嘗試改善關係，然而，蘇聯仍持續揚言要結束西柏林作為「自由資本主義飛地」的地位。

他指出，只有當美國讓蘇聯相信是要認真保衛這座城市時，蘇聯才動搖並從對峙中退卻。而且，只有當1961年8月柏林圍牆開始建造時，才有機會遏制熱戰並避免若干最具災難性的可能性，包括核浩劫。

他表示，如今，一項類似的強力威懾策略，讓中國相信入侵台灣將引發災難性後果，是美國與中國走入類似緩和局勢的最佳機會。

阿爾佩洛維奇說，1950年代，蘇聯領導人想知道美國到底多在意柏林，並尋找方法來測試美國的決心。如今許多人同樣想知道美國是否會真正保衛台灣免受中國入侵。但美國無法從台灣衝突中退出，就像當年無法放棄西柏林一樣。

文章強調中國攻台的巨大後果，包括北京將建立中國在東亞的勢力範圍，迅速重置整個亞太地區及其他地區的地緣政治權力結構。

阿爾佩洛維奇指出，由中國控制的台灣將成為戰略上至關重要的海軍、飛彈及雷達基地，明顯對美國海軍在西太平洋的作戰行動構成風險。

此外，亞洲及印太地區乃至全世界的許多國家都將失去對美國安全保障的信心。日本、菲律賓和韓國等必須改變國家安全政策，以適應新的區域超級大國中國，就像中亞國家必須適應俄羅斯一樣。

他也說，中國在占領台灣並強化其在東亞的戰略影響力後，可能會更加蠻橫。

阿爾佩洛維奇表示，柏林危機期間，美國領導人意識到，如果不迫使莫斯科放棄威脅摧毀西柏林的自由，就不可能與蘇聯緩和關係。

文章分析，要做到這一點，他們必須致力保衛前沿免受蘇聯的霸凌和脅迫，又不至於引爆衝突。美國當代決策者必須學習當時的領導人保留西柏林作為民主燈塔的地位，同時避免引發毀滅性災難，直到穩定時代來臨。

阿爾佩洛維奇指出，如果不在台海建造象徵性的「牆」，就不可能與中國緩和關係。「牆」代表美國在整個地區及台灣本土部署重要的軍火，包括反艦飛彈、水雷、沿海及防空砲台等，足以讓中國相信奪島的企圖徒勞無功。

他說，就像柏林危機期間一樣，美國現在必須審慎行事。美國應在不與中國全面脫鉤的情況下，迅速投資建構軍事和經濟威懾力，決策者必須確保中國領導人隔天醒來，心想：「今天不是入侵台灣的日子」。幾年後，他們醒來時得出的結論與1961年8月時任領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）抵達柏林時得出的結論一致：入侵的機會窗口已完全關閉。

阿爾佩洛維奇表示，一如冷戰期間，時間站美國這邊。如果美國能夠在未來幾年避免台灣危機，中國的經濟和人口弱點可能會迫使北京做出越來越多的妥協，就像蘇聯在1970年代和1980年代那樣，但美國必須明智地利用這段時間，好好參考柏林那段歷史。（編輯：張芷瑄）1130516