高階文官培訓 賴總統提3期許盼施政回應人民期待

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（中央社記者陳俊華台北14日電）總統賴清德今天出席高階文官培訓開訓典禮時，對受訓人員提出3點期許，落實2050淨零轉型、加速融入AI創新運用、強化面對挑戰的韌性，並透過到企業短期蹲點，盼施政更能回應人民期待。

賴總統、考試院長黃榮村、保訓會主委郝培芝等人，上午出席國家文官學院「高階文官培訓飛躍方案113年訓練」開訓典禮，經遴選後今年共錄取36人受訓。

賴總統致詞時表示，受訓人員無論來自中央或地方，都是優秀公務人員，藉由培訓相信能提升專業、能力。人才是國家進步關鍵，近年飛躍方案的課程安排，著重提升跨域整合能力，為政府培育全方位治理人才。

賴總統說明，飛躍方案從2010年開辦至今，已培育近600名菁英，其中更有多位表現傑出，被拔擢為政務官，顯示文官培訓的成效卓越，也代表受訓人員能力更強、責任更大。

賴總統指出，全球面對氣候變遷、數位轉型、地緣政治變化的挑戰，他要提出3個期許勉勵大家。第一，邁向2050淨零轉型已是全球共識，也是台灣目標，要與時間賽跑、全力投入，更要跨部會、跨領域協調才能實現，希望各位一起做領頭羊，增進對淨零轉型了解。

賴總統解釋，第二，加速融入AI運用，以數位治理優化民主治理。最近舉辦台北國際電腦展，全球AI巨頭齊聚台灣，讓台灣成為世界焦點，面對AI浪潮，要加速推動台灣AI行動計畫2.0，發展台灣自己的生成式AI，推動AI產業化、產業AI化，讓台灣成為國際AI創新發展樞紐。

賴總統提到，受訓的高階文官都是各單位的管理中樞，必須加速融入AI創新運用，提升政府效能，更進一步服務人民，也希望大家積極參與民間AI培訓，讓政府思維跟民間同步，一起推動台灣AI發展。

賴總統指出，第三，強化面對挑戰的韌性，全球正面臨各種挑戰，台灣必須持續增強國家實力、提升因應能力，提高關鍵基礎設施抗災能力、強化經濟安全，才能成為可沉著面對各種挑戰的韌性國家，全面提升社會韌性的工作，高階文官責無旁貸。

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賴總統說明，感謝業師參與培育高階文官工作，讓學員近身學習大師風範，透過短期蹲點機制實地參訪、工作觀摩，深入了解產業需求與趨勢，在政府與民間交流、合作下，讓政府施政更能回應人民期待。

黃榮村強調，這是國內公務人員最高層級的訓練，受訓人員都在簡任10到14職等，要經過為期半年訓練。課程設計強化問題解決溝通能力，擴展全球視野與國際接軌，8月到9月學員將到英國、芬蘭研習，參訪部會與公私機構，提升學員國際溝通、論述政策能力。（編輯：張若瑤）1130614