賴總統接見捷克訪團 盼守護自由民主共創繁榮

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（中央社記者賴于榛台北14日電）總統賴清德今天接見捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪團時表示，台捷擁有自由、民主、人權等共享價值，且在文化、觀光、以及產業合作都有進展，交流密切，期盼雙方共同守護自由、民主，創造彼此繁榮發展。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見德拉霍斯（Jiří Drahoš）、科技部次長哈夫里可娃（Jana Havlikova）等人。

賴總統致詞時指出，台捷共享自由、民主、人權，這些共同價值讓雙方交流密切。觀光部分，賴總統說，德拉霍斯過去協助推動的台捷直航已在去年7月落實，台灣旅客今年首季拜訪捷克的人數，相較去年同期增加75%；文化部分，德拉霍斯這次見證故宮博物院以及捷克國家博物院簽署合作協議，並將參加台北捷克中心開幕典禮。

賴總統表示，期待明年看到故宮博物院的文物在布拉格展示，而今天就要成立的台北捷克中心，則是要讓捷克文化在台灣被看見，促進兩國民眾情誼；至於產業合作，賴總統說，政府推動台捷韌性計畫，台灣首座IC設計海外訓練基地將落腳布拉格，未來台灣與捷克的產業文化等各領域合作勢必越來越熱。

他說，上述雙方交流成果都有德拉霍斯的鼎力相助，也感謝訪團對台灣的支持，尤其捷克參議院在德拉霍斯帶領下，今年再度通過決議，連續4年支持台灣參加世界衛生組織等國際組織，期盼能在雙方攜手合作下，為國際帶來更多貢獻。

賴總統表示，未來他將帶領台灣深化自由民主繁榮的外交，希望與訪團共同努力，守護共享的自由民主價值，創造彼此國家的繁榮發展。

德拉霍斯說，台灣與捷克是真正的朋友，除了都是強韌民主政體，也保障人權、照顧弱勢，同時也有非民主的敵對鄰居。

德拉霍斯表示，台灣與捷克交流密切，包含在疫情、天災等患難時互相幫忙，也共同協助俄烏戰爭中的烏克蘭難民，捷克也以實質行動力挺台灣成為世界衛生大會（WHA）的觀察員，相信台灣絕對能為世界盡一份力。

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德拉霍斯也提到，捷克已做好萬全準備，希望加入台灣半導體生態系統的一環，且特別關注台積電在東歐的投資，同時為展現捷克非常重視雙邊關係，將進一步增加捷克在台灣的能見度，除推動促進投資的機構外，捷克台北中心今天下午也將開幕，期盼促進雙方交流與公眾外交。

德拉霍斯說，樂見台捷關係在多個領域蓬勃發展，也感謝賴總統與台灣人的熱情款待，讓他感受到是在正確的時間跟正確的人相處；最後，德拉霍斯更以中文說出「謝謝台灣」。（編輯：蘇志宗）1130614