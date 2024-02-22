柯文哲實驗室污染說 中市衛生局長：非科學說法

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台糖肉片瘦肉精疑雲，民眾黨主席柯文哲指出，「不用想也知道就是實驗室污染」。台中市衛生局長曾梓展表示，多少證據說多少話，都找不到原因就是實驗室污染，這不是科學的說法。

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛生福利部食品藥物管理署針對同批肉複檢，仍檢出西布特羅。農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。日前柯文哲表示，如果整批豬肉都測不出含有瘦肉精，只有其中1塊，「不用想也知道就是實驗室污染」。

台中市議會今天召開程序委員會，曾梓展會後接受媒體聯訪表示，若中央定調為實驗室污染，定調要有證據，多少證據說多少話，不認同柯文哲的說法，都找不到原因就是實驗室污染，這不是科學的說法。

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曾梓展表示，中央來了4個專家，認為整個檢驗過程沒問題，他們也不認為是實驗室污染，「專家都看過了，非專家卻認為是污染，那就很奇怪」，若現在定調是實驗室污染，台中市無法接受。目前認定就是個案，有很多溯源管理等需要追查，豬產地跟切割地的管理等，要由其他單位做了解。

曾梓展也為食安處人員抱屈表示，若中央定調為實驗室污染，對基層公務人員是很大傷害，都是認真執法照規定公布，卻認為執行不當，未來恐有寒蟬效應。他說，以後有食安異常，公務員都不敢公布，或是以後規範有異常都給中央決定，那地方就不用承擔指責、抹黑、挑戰。（編輯：謝雅竹）1130222