更多編輯台推薦新聞：
韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

柯文哲實驗室污染說 中市衛生局長：非科學說法

2024/2/22 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台糖肉片瘦肉精疑雲，民眾黨主席柯文哲指出，「不用想也知道就是實驗室污染」。台中市衛生局長曾梓展表示，多少證據說多少話，都找不到原因就是實驗室污染，這不是科學的說法。

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛生福利部食品藥物管理署針對同批肉複檢，仍檢出西布特羅。農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。日前柯文哲表示，如果整批豬肉都測不出含有瘦肉精，只有其中1塊，「不用想也知道就是實驗室污染」。

台中市議會今天召開程序委員會，曾梓展會後接受媒體聯訪表示，若中央定調為實驗室污染，定調要有證據，多少證據說多少話，不認同柯文哲的說法，都找不到原因就是實驗室污染，這不是科學的說法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾梓展表示，中央來了4個專家，認為整個檢驗過程沒問題，他們也不認為是實驗室污染，「專家都看過了，非專家卻認為是污染，那就很奇怪」，若現在定調是實驗室污染，台中市無法接受。目前認定就是個案，有很多溯源管理等需要追查，豬產地跟切割地的管理等，要由其他單位做了解。

曾梓展也為食安處人員抱屈表示，若中央定調為實驗室污染，對基層公務人員是很大傷害，都是認真執法照規定公布，卻認為執行不當，未來恐有寒蟬效應。他說，以後有食安異常，公務員都不敢公布，或是以後規範有異常都給中央決定，那地方就不用承擔指責、抹黑、挑戰。（編輯：謝雅竹）1130222

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52