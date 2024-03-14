新北9月大女嬰遭棉被悶死 托育員過失致死判刑3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北14日電）新北米綺托嬰中心胡姓托育員被控悶死女嬰，遭依過失致死起訴。新北地方法院日前依過失致死判處胡姓托育員3年徒刑；林姓負責人5月徒刑、得易科罰金，可上訴。

至於曾在場的劉姓托育員與林姓托育員則依過失致死罪分別判8月與6月徒刑，後者得易科罰金。

檢警調查，民國111年4月12日下午1時53分，胡姓托育員哄9個月大女嬰睡覺時，把棉被覆蓋在女嬰頭上，並讓女嬰趴睡，又為避免女嬰躁動，因此直接側躺在女嬰旁邊，把腳橫跨在女嬰腿部，並將女嬰頭部抱在懷裡壓制，直到下午2時11分才鬆開女嬰，並起身照顧另名嬰幼兒。

檢警查出，在場的劉姓托育員見胡女危險舉止，應提醒安撫力道、使女嬰仰睡，必要時更應適時上前查看、確認，但仍疏於注意；直到下午4時52分上前查看，才發現女嬰已死亡。

檢警調查，代班的林姓托育員雖然案發當下不在場，但下午4時20分進入教室後，坐在距離女嬰不遠處與其他嬰幼兒玩耍，竟未注意女嬰以趴睡姿勢維持不動很久、也沒上前查看；至於林姓負責人則應注意善盡管理、監督保母責任，督促保母以安全方式安撫嬰幼兒，有過失，因此依過失致死罪起訴4人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北地院合議庭認為，雖然林姓負責人案發前1個月曾開會提醒托育員要留意孩童睡眠情形、睡覺時不以棉被蓋頭等，但並未貫徹執行，且林身為托育中心負責人、並擔任主任，難辭其咎。

合議庭審酌，無積極證據認定4人有殺人故意，且考量4人犯後坦承犯行，深感悔悟，雖無法與女嬰家屬達成和解，仍願意設法籌錢彌補或賠償，態度尚非惡劣，因此依過失致死罪判處上述徒刑。（編輯：唐聲揚）1130314