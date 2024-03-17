交通微罪取消檢舉記點 路權團體7縣市快閃抗議

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（中央社台北17日電）不滿交通違規記點及檢舉措施將調整，路權團體今天在7縣市發起快閃活動，近千人參與，表達拒絕調整措施的訴求。路權團體指出，23日將在台北集會遊行，希望政府退回修法草案。

行政院會日前通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

路權團體不滿相關調整措施，行人零死亡推動聯盟今天在7個地點發起快閃抗議活動，其中台北場有上百人參與，高喊「停止殘害交通安全」、「執法不應走回頭路」等標語，並繞行路口，表達拒絕調整訴求。

行人零死亡推動聯盟表示，這次訴求共有5項，包含道路工程要改善、配套措施要規劃、回訓制度要建立、交通執法要改革以及退回修法草案，除了今天的快閃活動外，23日也將號召民眾走上街頭。

台南市的活動上午在去年發生3歲余姓女童走行人穿越道被撞死的忠義、成功路口舉辦，吸引不少民眾自發前往參加，台南市人本交通促進協會發起人、同時也是余姓女童父親余志祥，揹著女兒之前使用的背包出席。

余志祥表示，這個包包是去年5月8日事故發生後從現場撿回來的，是他對女兒最後的思念，有這個包包才有力量一直站出來、忍受這些痛，每次站出來發聲都必須再面對傷痛1次，但相信女兒給他的力量可以讓他繼續堅持下去。

台南市人本交通促進協會提供資料指出，行政院、立法院此次通過微罪不罰，讓違法變得很方便，在民主國家尊重法律是最低標準，但沒有國家會讓法律回頭走，希望政府和立法院能再提出相關配套措施。

高雄逾百人在路口繞圈行走，高舉標語、高喊口號，要求政府取消政策，還有人揹著紙箱做成的汽車，4個輪子上有交通部長王國材的頭像，在人行道行走，象徵汽車開上人行道，不顧行人安全。遊行過程陸續有民眾加入，國民黨高雄市議員白喬茵及台灣基進高雄市議員張博洋等人的助理也代表參加。

參與遊行的民眾接受媒體訪問表示，這是項很莫名其妙的政策，希望可以改回去。也有人批民進黨政府「嫌得票率不夠低嗎？」下一代學生行人路權聯盟表示，這是項短視近利的政策，挑起民眾對立；該改善的措施沒做到，卻先放任違規。

張博洋回應表示，政府基於民怨取消檢舉制度，但不要忘了，不良的道路設計改善牛步、正確交通觀念無法落實，當然會造成違規頻傳，民眾被檢舉的不滿只是次因，國家提供的道路很爛才是民怨主因，希望政府不要搞錯民怨重點。

台中民眾在東區復興路四段台中車站旁集結，接著一路走到新時代購物中心，再回到原來的集合地點，一路上高喊「道路工程要改善，配套措施要規劃，回訓制度要建立，交通執法要改革，退回修法草案」等口號，也呼籲大家一起參與23日在台北舉辦的遊行。

在快閃活動過程中，民眾經過被占用的騎樓，必須走到車道上，車道上又有違停車輛還要繞行，讓民眾感受到要安全回到家真的很危險。曾擔任實習老師的民眾表示，他在學校實習時看到，周邊沒有讓家長可以安心停車及讓學下車的地方，只好併排停車，呼籲所有學校必須設置讓家長安心停車的區域。

新竹場次選在國立清華大學附近的建功路、光復路二段路口，近50名關心交通安全的民眾身穿黑衣齊聚響應，其中不乏有家長帶著小朋友、甚至推著娃娃車到場參與。

到場響應活動的時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，前幾年竹市民生路曾發生違規併排貨車造成A1死亡事故，行政院拍板的交通微罪不開放檢舉、記點修法草案一旦通過，許多違規行為樣態不再受檢舉、計點，「不能因為微罪就存僥倖心態，每一項違規都有可能讓家人陷入致命風險」。

1名參與活動的視障民眾指出，自己曾在附近路口被撞，呼籲大家要思考，走在路上的人，包含眼睛看不到的人、坐輪椅的人，經常受到違規停放的車輛影響，導致身體受到傷害或行程遭到延誤，因此行人的權利更要被重視。

雲林縣在斗六圓環內進行，一行人穿黑衣、舉標語，沿著圓環周邊道路遊行，並訴求改善道路工程等項目，以及要求退回修法草案。

大雲林改善交通倡議人、雲林快閃活動發起人張哲誠表示，這次全國快閃活動主要訴求是要求行政院退回修法草案，因為並沒有達到大家的共識；對於微罪不記點部分，民眾未來對違規恐會肆無忌憚，交通也會更加紊亂，因交通違規記點一定會有嚇阻作用，讓民眾遵守交通規則。

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「過馬路大富翁」街頭快閃行動桃園市部分，上午10時10分起，在中壢區新生路與中美路口展開，約20多人手舉標語參與，一行人在聚集完成後，沿著中美路左轉中豐路前往機場捷運A22老街溪站，主辦人沿途就相關法規、道路規劃、配套措施、市容可搭配改善處進行解說，活動在10時40許結束，沿途秩序良好。

行人零死亡推動聯盟理事楊時睿接受媒體聯訪表示，世界各國的國際機場所在地都是先進的國際都市，但桃園市卻並非如此，位於機場周邊的大園市區卻連完整的人行道都沒有，「這是非常可恥的事」，希望透過行動喚起地方政府重視，改善整體用路人的交通狀況，讓桃園市能夠擁有國際城市該有的交通基礎設施。（編輯：管中維）1130317