112年交通事故死亡降1.3% 行人及酒駕歷年最低

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（中央社記者余曉涵台北27日電）112年道路交通事故統計今天公布，30日死亡人數3023人，較111年減少41人，降1.3%。交通部預計扣除自殺或他殺後，死亡人數可能低於3000人，且在行人及酒駕方面都是歷年最低。

交通部路政及道安司副司長蔡書彬在例行記者會中公布112年道路交通事故統計，總件數40萬2926件，比111年增加2萬7082件，增幅7.2%；30日死亡人數為3023人，減少41人，下降1.3%；受傷人數為53萬9535人，增加4萬356人，增幅8.1%。

蔡書彬說，死亡人數方面，還會再扣除自殺或他殺部分，預期112年30日死亡人數可能降到3000人以下。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良說，尚未有事故與受傷件數增加的分析，不過112年整體死亡項目中，行人及酒駕都是歷年來最低。

根據統計，112年機車事故死亡、高齡者死亡、酒駕造成死亡及行人死亡都較111年減少。

蔡書彬說，今年1月已訂定交通部道路交通安全推動計畫，分別由監理、工程、執法、教育宣導及其他等面向，研訂施政規劃重點，期望達到整體30日死亡人數下降5%，以及行人30日死亡人數下降7%目標。

蔡書彬表示，在監理面向，為強化駕駛人的知能，今年考照前的駕駛訓練預計補助4萬名，並推動機車道路駕駛訓練名額約2000名，另外，筆試題庫納入危險感知題型將於6月上線，以提升考驗筆、路試鑑別度。

除此之外，蔡書彬指出，將持續推動公路公共運輸計畫，偏鄉幸福巴士預約服務希望能成長5%、擴大TPASS，將由19縣市增至20縣市，月票希望運量成長3%。

工程面向，交通部表示，包括推動永續提升人行安全計畫，112年12月28日核定由內政部國土署、交通部及地方經費共計投入新台幣15.93億元，預計改善路口數450處、改善人行道長度10公里、排除人行障礙60處、學校周邊改善25校、非號誌化路口改善1225處。

高快速公路完成11處多事故路段改善（高速公路6處、快速公路5處）、至少完成10處動態地磅站建置、快速公路新增1處地磅站，規劃動態應變計系統增加篩檢重型車輛功能。

另外，為健全道路交通環境，運輸研究所將建立道路交通安全檢核制度及道路安全檢查表及手冊初稿，也會推動道路交通標誌標線號誌設置參考指引，及完成設置規則涉及行人環境部分條文修法。

至於執法及教育面向，交通部表示，公路局將加強交通違規裁罰及清理計畫，違規結案、裁決、移送率均達85%以上，並持續推動停讓文化2.0計畫，希望年底前停讓觀念知悉度能達50%以上，行人正確用路觀念知悉度達60%以上、在地化互動式強化宣導高齡交通安全計畫，預計宣導1600場次，高齡者交安觀念知悉度達30%以上。（編輯：管中維）1130227