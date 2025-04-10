晚間雨勢趨緩 下波鋒面12日到中部以北防大雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署表示，今晚雨勢趨緩，下一波鋒面預計12日至13日清晨影響，中部以北有局部大雨；13日白天起東北季風增強轉涼，北部整天氣溫約攝氏17至24度；14日白天高溫上看30度，防日夜溫差。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起雨勢趨緩，明天花東不定時短暫雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，北部地區清晨有零星短暫陣雨。

根據氣象署網站，今天截至下午5時許，累積雨量以桃園市楊梅區138毫米最多，累積雨量前10名多位於桃園、新北地區；林定宜補充，若以時雨量觀察，今天上午10時許，桃園楊梅茶改場1小時內就下了63毫米的雨，雨勢最凶猛。

林定宜表示，明天西半部高溫可回升至30、31度，東半部約27度；各地低溫19至22度。

林定宜說，12日至13日清晨鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨，北部陣雨或雷雨，降雨持續時間較長，其他地區是短暫陣雨或雷雨；其中在中部以北地區有局部大雨發生的機率。

林定宜指出，13日白天鋒面通過後東北季風接力影響，東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；14日東北季風就會減弱，預估下週大致上都會是晴到多雲、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨的天氣。

氣溫方面，林定宜說，11日白天氣溫回升後，12日因降雨再略為下降；13日東北季風影響，北部整天氣溫約17至24度、南部21至26度、東部18至31度。

林定宜進一步說明，14日起天氣好轉，但夜晚清晨輻射冷卻影響，日夜溫差大，北部整天約16至30度、南部19至29度、東部17至25度，類似的天氣約持續至17日，白天高溫逐日緩升。

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林定宜提到，目前觀察18、19日水氣略增，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，是否會再有鋒面影響仍待觀察。

林定宜提醒，明天清晨中南部地區、12日上午之前金馬地區易有局部霧或低雲，影響能見度；12日台東地區在降雨之前，則可能會有局部焚風發生的機會。（編輯：陳政偉）1140410