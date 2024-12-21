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23日之前仍冷 耶誕節後又有冷空氣來襲

2024/12/21 17:06
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（中央社記者余曉涵台北21日電）今天是冬至，交通部中央氣象署表示，受到大陸冷氣團影響，越晚越冷，冷空氣影響一直持續到23日，屆時溫度稍微回暖，26日又再有1波冷空氣報到。

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團南下，有局部10度以下氣溫發生的機率，今天下午至明天晚新北市局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部清晨低溫為攝氏12度到13度，空曠地區會更低，局部地區有10度以下低溫。

張承傳說，明天水氣減少，降雨範圍縮短，冷氣團將一直影響到23日，溫度會稍微回升，不過23日起水氣增加，降雨範圍擴大，3000公尺以上高山有降雪機率。

張承傳表示，24日起冷氣團減弱，氣溫逐日回升，25日耶誕節北部高溫落在24度，中南部也在25度到26度左右，降雨也只剩迎風面有零星降雨機率。

張承傳說，26日有另外1波冷空氣報到，天氣轉涼，迎風面降雨增加，預估將影響到28日，28日之後天氣回暖，跨年夜會是比較溫暖的天氣型態。

另外，氣象署持續發布強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1131221

張承傳
竹苗中彰投17日清晨防10度以下低溫 北部白天18至21度冷空氣南下13日越晚越冷 15日清晨中部以北探11度
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