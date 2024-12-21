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冷氣團南下越晚越冷 吳德榮：北台灣平地探10度

2024/12/21 09:20（12/21 09:28 更新）
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圖為台北市中正紀念公園，民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北21日電） 氣象專家吳德榮今天說，受到大陸冷氣團南下，今天越晚越冷，北台灣部分平地晚間將降至攝氏10度左右。

中央氣象署今天持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，氣溫仍低，今天清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，黃色燈號（寒冷）區域為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天起大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降、越晚越冷，北台部分平地今晚將降至10度左右，大台北、東半部有局部短暫雨機率，北海岸、東北部明顯降雨。

吳德榮指出，明天大陸冷氣團籠罩，北台整天冷，中南部早晚冷，西半部晴時多雲，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

因夜間輻射冷卻加成，吳德榮說，明天早晚及23日清晨、部分平地將降至10度以下。

23日白天起到25日耶誕節前後，吳德榮說，這段時間冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升，23日中層雲自西方移入，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部亦有零星降雨的機率，24日及25日西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，26日又有鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，27日鋒後冷空氣南下、氣溫逐漸下降，28，29日冷空氣影響，天氣轉冷。

吳德榮強調，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬的強度都還在調整，應耐心觀察。

至於跨年夜天氣，吳德榮表示，30日氣溫逐日回升，跨年無強冷空氣、天氣偏暖。（編輯：謝雅竹）1131221

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吳德榮
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午後大陸冷氣團南下 北部入夜低溫探13度
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