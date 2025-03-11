霧社櫻王開花近8成 雪管處：未來2週最佳觀賞期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）雪霸國家公園管理處今天指出，觀霧遊憩區的霧社櫻王開花已近8成，未來2週是最佳觀賞期，白色櫻花如白雪飄散覆蓋，令人驚豔，呼籲遊客合影時保持距離，避免踐踏傷害櫻王。

霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名。雪霸國家公園管理處觀霧管理站解說員廖耕御表示，觀霧遊憩區觀霧山莊前的霧社櫻被譽為北台灣最大霧社櫻，有「霧社櫻王」之稱，今年丈量櫻王胸徑為81.2公分，較去年增加0.4公分，推估樹齡可能已接近百歲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖耕御指出，目前觀霧霧社櫻王已進入盛開期，花開約8成，未來2個星期內，都是賞花好時機。廖耕御提醒，與櫻王合影時，切勿踏進花圃內，因花圃內植栽是為了防止櫻王根系遭踐踏而種植，遊客賞櫻、拍照時，應保持一定距離，避免直接踩踏植栽及土壤，導致樹根無法呼吸，確保櫻王持續健康、綻放花朵。

雪管處提醒，通往觀霧地區的大鹿林道23公里處，因林業及自然保育署新竹分署辦理火災跡地伐除受災木並同步執行復育造林工作，於平日實施交通管制，每週一至週五上午7時30分至11時30分、中午12時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，假日不管制；此外，下波冷氣團將於16、17日影響台灣，建議民眾前往山區前，注意天氣變化，做好保暖措施。（編輯：陳仁華）1140311