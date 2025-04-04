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陽明交大用AI預測大腦退化 獲美國愛迪生獎金獎

2025/4/4 14:34（4/4 14:46 更新）
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陽明交大醫學系主任楊智傑（圖）團隊與台北榮總合作，用AI（人工智慧）協助腦影像分析，可成功定位不同年齡與病程階段的腦部退化情形，獲得美國愛迪生獎金獎。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月4日
陽明交大醫學系主任楊智傑（圖）團隊與台北榮總合作，用AI（人工智慧）協助腦影像分析，可成功定位不同年齡與病程階段的腦部退化情形，獲得美國愛迪生獎金獎。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）陽明交通大學與台北榮總合作，用AI（人工智慧）協助腦影像分析，可成功定位不同年齡與病程階段的腦部退化情形，獲得美國愛迪生獎金獎（2025 Edison Awards Gold Medal）。

陽明交大今天發布新聞稿，醫學系主任楊智傑自2019年投入AI技術開發，期盼透過AI辨識肉眼無法識別的腦影響，讓診斷更客觀和準確。

如今楊智傑帶領研究團隊，成功開發出領先全球的腦影像分析技術，能成功定位精神疾病患者在不同年齡與病程階段的腦部退化情形。團隊近期在國際指標性的創新獎項愛迪生獎（Edison Awards）中斬獲金獎，受到世界關注。

這項技術的核心是一套能精確定量腦部各區退化情形的方法。團隊彙整對大腦老化與疾病進展過程的長期觀察經驗，建立起涵蓋138個大腦灰白質區域的退化軌跡模型，可依據患者的年齡與病程，預測特定腦區的退化趨勢，進而鎖定最關鍵的異常腦區。

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楊智傑表示，過去的AI技術判讀腦影像時，沒有辦法確定因果關係，也無法呈現病程進展中的關聯性。新的技術完全克服這些限制，能夠預測患者在已知年齡和病程下的腦部退化狀況，讓診斷更有依據、治療更具針對性。

這項技術已應用於思覺失調症、躁鬱症與重度憂鬱症的研究與臨床評估，未來可望擴展到阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病的早期診斷。（編輯：陳政偉）1140404

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陽明交大醫學系主任楊智傑團隊與台北榮總合作，用AI（人工智慧）協助腦影像分析。圖為團隊開發的智慧腦影像評估平台BrainProbe。（本圖有採用AI後製，陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月4日
陽明交大醫學系主任楊智傑團隊與台北榮總合作，用AI（人工智慧）協助腦影像分析。圖為團隊開發的智慧腦影像評估平台BrainProbe。（本圖有採用AI後製，陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月4日
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