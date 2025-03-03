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華府228紀念音樂會 籲傳承歷史、珍惜民主

2025/3/3 07:50（3/3 08:26 更新）
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今年是228事件78週年，大華府僑界於美東時間2日舉行「愛，和平與希望」音樂會，華府台灣學校獻唱，手持百合花紀念受難者。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
今年是228事件78週年，大華府僑界於美東時間2日舉行「愛，和平與希望」音樂會，華府台灣學校獻唱，手持百合花紀念受難者。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）今年是228事件78週年，大華府僑界於美東時間今天舉行「愛，和平與希望」音樂會，盼傳承228事件的重要性給下一代，並呼籲海內外台灣人勿忘歷史，謹記過去教訓、珍惜民主。

「愛，和平與希望」音樂會是大華府地區紀念228事件78週年系列活動之一，今天在華府台灣基督長老教會舉行，透過演奏、合唱表演紀念台灣史上的重大事件。活動也邀請228受難者家屬到場短講，訴說親人受害的故事，並強調讓未來世代了解這段歷史的重要性。

駐美副代表楊懿珊致詞表示，台灣政府致力還原歷史真相。民主與自由言論是台灣的驕傲，雖然民主有時很亂，但有時候也「代表允許有不同的聲音」。

她說，希望教育下一代時，要記得228事件不只是在歷史上的文字和故事，而是台灣人的精神和珍惜民主的基礎。民主自由並非從天上掉下來，如何面對當今威權國家的崛起，這也是台灣的挑戰。

主辦人之一、僑務委員簡明子接受中央社記者訪問表示，華府僑界在2月28日前後的週末舉辦228紀念活動已有超過20年歷史，盼藉此提醒這段歷史的重要，希望台灣徹底進行轉型正義、還原歷史真相。

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簡明子說，希望傳承這段歷史，讓下一代了解228事件，記取歷史教訓，以免悲劇重演。

至於在海外紀念228的重要性，簡明子指出，這有助建立台僑第二代、第三代與台灣的連結，讓他們了解這個重要的歷史事件，甚至幫助台灣。（編輯：張芷瑄）1140303

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大華府僑界於美東時間2日舉行228事件78週年紀念音樂會，駐美副代表楊懿珊出席致詞。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
大華府僑界於美東時間2日舉行228事件78週年紀念音樂會，駐美副代表楊懿珊出席致詞。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
華府僑界於美東時間2日舉行228事件78週年紀念音樂會，全場大合唱「伊是咱的寶貝」獻給228事件受難者及家屬。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
華府僑界於美東時間2日舉行228事件78週年紀念音樂會，全場大合唱「伊是咱的寶貝」獻給228事件受難者及家屬。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月3日
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