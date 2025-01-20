朱頭皮飾演雜貨店老闆 回憶阿公叫貨江蕙錄音帶

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（中央社記者洪素津台北20日電）兒少頻道小公視「什麼都沒有雜貨店」第2季近日開鏡，其中音樂人朱頭皮飾演雜貨店老闆，拍戲過程中也讓他想起阿公開的雜貨店，透露當時阿公叫貨江蕙錄音帶來販售。

公視兒少頻道小公視開台首部全新兒童情境喜劇「什麼都沒有雜貨店」，第1季在去年台北電影節首映連續8天蟬聯觀眾票選第1，第2季已在近日開鏡。

朱頭皮飾演雜貨店靈魂人物，在網路擁有高人氣的胖球和親妹妹斯拉、新銳童星謝以樂、鄒暟澐也全員到齊，其中胖球和斯拉在這1年間都長高了，演員們在新一季有各自挑戰，讓他們期待不已。

朱頭皮連續2季演出，他透過新聞稿分享，在拍戲時回憶起小時候對雜貨店的印象，就是阿公開的小雜貨店，「雖然什麼都沒有，但是要東西的時候打一通電話就有人送來，連客人要江蕙錄音帶都有人馬上送來。」他說：「大家就是互相認識，什麼都沒有也是因為大家願意幫忙，才變得什麼都有。」

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「什麼都沒有雜貨店2」除了主演員回歸，上一季導演李權洋升任總導演，這次加入新秀導演林亞佑及戴薇，第2季特別在片場重現第1季雜貨店的場景，並讓演員與團隊更能發揮。

「什麼都沒有雜貨店」第1季目前已全數上架YouTube，第2季則於今年和大家見面。（編輯：張雅淨）1140120