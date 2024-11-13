影后改編漫畫及小說 一探黎芯妮、史艾瑪番外篇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北13日電）影集「影后」開播後成熱門話題，橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN今天表示，20日將上線「影后」改編作，以漫畫分享戲中角色黎芯妮發展地下情原因，以小說道出史艾瑪成名後的心聲。

改編漫畫「影后：愛的角色扮演」由編劇柯映安與漫畫家蘇茉茉合作，描述劇中「知三當三」的女星黎芯妮其實早與富二代相識相愛；改編小說「影后：比夜色更寂寞」則由小說家真月操刀，講述8年後成為一線女演員的史艾瑪，如何從新進演員看到當年渴望成功的自己。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇茉茉今天透過新聞稿表示，期待以視覺忠實傳達角色情感，每幅畫面都是角色情感的凝縮，希望讀者能夠透過畫筆感受到情感波動與成長。而在「影后」飾演黎芯妮的演員陳庭妮則笑說，「網友都留言說我跟史艾瑪有什麼不一樣！」她好想回覆網友：「欸！我不是！是我先看到他的（胖姐上身）！」

此次嘗試以文字道出史艾瑪故事，真月則表示，史艾瑪其實是個人很喜歡的角色，「希望透過這部小說，能讓大家看見她內心的寂寞與糾結、感受她在光環背後對自我價值的掙扎與拉扯，進而理解她為何會做出那些選擇，對她之後的人生又帶來什麼影響。」（編輯：陳政偉）1131113