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張惠妹大巨蛋嗨唱 里長「類地震」陳情接不完

2024/12/22 10:32（12/22 10:49 更新）
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歌壇天后張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂，一起嗨翻大巨蛋。（聲動娛樂提供）
歌壇天后張惠妹21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，首場共有4萬名歌迷同樂，一起嗨翻大巨蛋。（聲動娛樂提供）
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）歌后張惠妹昨天在台北大巨蛋帶領4萬歌迷嗨唱「三天三夜」，周遭里長卻頻接獲里民反映家具搖晃等「類地震」情形，呼籲市府提出管理對策，避免對居民生活造成干擾。

大巨蛋旁的興隆里里長吉娃斯‧吉果今天告訴中央社記者，昨天晚間近11時，里內一棟大樓的主委緊急向她反映，多名住戶在晚間約10時30分時感覺到「類地震」，晃動長達5到10分鐘。

吉娃斯‧吉果指出，這件事情已經影響到里民日常生活，因為不像真的地震是影響所有人且時間短，演唱會跳動是無法預估且持續數分鐘的，讓里民每天處在驚恐中，懷疑到底要不要逃命。

大巨蛋所在里的里長吳建德也在臉書社團「信義區三兩事」貼出多段影片，顯示里民家中吊燈、落地燈、電扇、全身鏡等不同家具都在有規則地晃動，呼籲台北市政府立即要求大巨蛋暫停唱跳活動，以科學方法提出管理對策，避免干擾居民正常生活。

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吳建德接受電訪時說，因為上次張惠妹在周杰倫演唱會上唱「三天三夜」時，就有部分里民反映家中輕微震動，所以昨天他也請里民注意是否有搖晃情形，結果有非常多人傳影片來給他，並表達強烈抗議。

吳建德指出，無論遠雄或市府都一直強調大巨蛋內部是安全的，但這不代表它對外部造成的影響也是安全的，且它內部的娛樂行為不應該干擾到其他鄰居，「隔壁家小孩要怎麼玩、怎麼跳是他家的事，但干擾到我就應該被制止」。（編輯：張銘坤）1131222

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