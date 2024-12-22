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張惠妹大巨蛋開唱居民怨晃動 北市稱震動影響不明暫不禁跳動
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張惠妹大巨蛋開唱居民怨晃動 北市稱震動影響不明暫不禁跳動

2024/12/22 16:51（12/22 17:08 更新）
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歌手「阿妹」張惠妹（圖）21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會。（聲動娛樂提供）
歌手「阿妹」張惠妹（圖）21日晚間在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會。（聲動娛樂提供）
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北大巨蛋周遭居民反映，歌后張惠妹昨天開唱時，家中出現「類地震」情形。台北市體育局今天表示，確實有感覺到震動，但在判定對建築物是否有影響前，不會下令禁止集體跳動。

台北市體育局副局長吳健羣下午接受媒體聯訪表示，大巨蛋營運是由遠雄巨蛋公司統籌負責，遠雄之前也有承諾，若發生震動問題，會做好周圍建築物監測，必要時找專家研商處理方式，或透過調整活動方式等方法，減少對周圍建築物影響。

至於是否會先比照小巨蛋，禁止在大巨蛋集體跳動，吳健羣說，昨天晚間在大巨蛋周邊時，確實有感受到輕微震動，但是否會對建築物有影響，還是要經完整科學分析才能定論，在此之前不會做這樣的決策。

吳健羣表示，大巨蛋建築體畢竟比小巨蛋更新，在耐震上要求也會更高，將督促遠雄依承諾做好監測，讓大巨蛋與周邊居民、商圈共創雙贏。

張惠妹昨天在大巨蛋帶領歌迷嗨唱「三天三夜」，所在地新仁里里長吳建德及一旁興隆里里長吉娃斯．吉果皆表示，接獲許多里民陳情，在家中感受到搖晃、震動的「類地震」情形，時間長達5到10分鐘。

遠雄今天回應，依客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。（編輯：方沛清）1131222

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