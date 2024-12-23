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輝達海外總部傳擬設南港 北市府：全力協助促成

2024/12/23 16:38（12/23 16:55 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）輝達公司將擴大在台投資，外傳海外首個總部將設址台北南港。台北市產發局今天表示，對此極為重視，北市府已組成跨局處專案小組，積極了解其設址需求，全力協助促成。

外傳輝達首個海外總部將落腳台灣，且地點有意定在南港區。

產發局今天透過新聞稿表示，台北市政府對於輝達擴大在台灣投資極為重視，並且積極爭取輝達在北市投資設立海外企業總部，北市府已經組成跨局處專案小組，積極了解其設址需求，並提供所需要的投資資訊，克服所有投資障礙，全力協助促成。

同時，產發局也列舉投資設址北市的7大優點項目。包括，「外國企業投資首選」，北市是全台最國際化的城市，也是台灣的政治、經濟、文化中心，和亞太主要城市的交通樞紐。

其次為，「全國交通轉運樞紐」，北市為全國最大的交通轉運樞紐，三鐵（火車、高鐵、捷運）匯集，更是連結東亞各大城市的重要樞紐；「優秀的人才資本」，北市學術研究機構林立，包括中央研究院、台灣大學等30 所學術單位，高素質人力充沛。2022年全球人才競爭力指數報告，北市排名第50名，亞洲部分僅次於新加坡與香港。

以及，「成熟的科技產業聚落」，北市府積極營造高科技產業聚落，串連「南港軟體工業園區」、「大內湖科技園區」及開發中的「北投士林科技園區」，打造面積達768.5公頃的「台北科技走廊」；「新創匯聚之都」，北市擁有25個育成中心、31個新創加速器、由北市府營運創新基地13處，樓地板面積約24萬2515平方公尺（約7.3萬坪）。

產發局指出，北市還有「豐沛產業動能」，根據2023年IMD評比，北市在智慧城市排名中全球名列第29位，資通訊產業總營收超過新台幣6900億元，擁有1萬3000多家資通訊企業和逾17萬從業人口。另輝達在台供應鏈約有13家登記在台北。

最後為「府級招商投資專案小組」，除「台北市投資服務辦公室」單一窗口外，北市府已由副祕書長成立跨局處專案小組，提供更全面完善的投資招商服務。（編輯：張銘坤）1131223

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