輝達擬在台設海外總部 蔡明忠：台灣是AI最受惠國

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（中央社記者江明晏台北23日電）針對輝達擬在台灣設立海外企業總部，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，AI產業現在最受惠的國家就是台灣，他相信經濟發展受益於AI的趨勢還是會持續；而富邦金今年盈餘有望刷新歷史新高，年終獎金不會讓員工太失望。

台灣大哥大今天舉辦第6屆永續論壇，台灣大哥大董事長蔡明忠會後受訪，針對輝達擬在台灣設立海外企業總部，蔡明忠表示，AI產業現在最受惠的國家就是台灣，按照輝達執行長黃仁勳所說，台灣就是AI生態系統的中心，從AI伺服器、到高速傳輸設備、液冷系統等，和AI相關的產業，幾乎台灣的公司都有涉足，甚至在國際都屬於領導地位，他相信台灣經濟發展受益於AI的趨勢還是會持續。

他也表示，台灣大將在明年啟動「超人計畫」，所有企業都認真要擁抱AI，台灣大當然也不例外，鼓勵員工善用多樣的AI工具，希望大家用最快速度、最精簡的時間完成手邊工作，把精力跟時間投資在有價值的工作上，利用AI提升工作效能，也創造新的工作價值。

針對富邦集團年終，他表示，因為產經分離，他不是富邦金董事長，不方便談論，但富邦金控今年盈餘應該非常好，最後剩下幾天，看能不能超越有史以來最高獲利紀錄，他相信年終獎金不會讓員工太失望。（編輯：楊凱翔）1131223