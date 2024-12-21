台灣大尾牙 蔡明忠：2025年超人計畫聚焦高價值任務

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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣大哥大董事長蔡明忠今天表示，2025年啟動「超人計畫」，以導入機器人流程自動化（RPA）為核心，搭配AI工具，協助員工將重複性高的作業化繁為簡，把更多精力聚焦在高價值任務。

台灣大哥大今天舉行年度尾牙活動，蔡明忠指出，面對人工智慧（AI）世代，人才是未來的關鍵競爭力，目前已有多名來自不同部門的「高學力」跨域人才，完成AI、RPA等自動化課程訓練，期待這些員工能作為內部推廣的中堅力量，帶動其他人加入「超人計畫」行列。

蔡明忠說，過去一年完成與台灣之星的合併，邁入千萬行動用戶的嶄新階段，今年第3季提前完成網路整併，推動合併綜效攀上高峰。

蔡明忠指出，台灣大合併後全年（自2023年12月1日至2024年11月30日）相較未併購台灣之星的前一年，總營收年增10%。2024年11月營收突破新台幣230億元、創新高，每股稅後盈餘（EPS）達0.43元，寫下8年同期新高。

台灣大哥大業績豐收，今天在南港展覽館舉行年度尾牙「2024年YEAR END PARTY」，邀請歌手與現場員工共樂。

台灣大表示，開場表演由總經理林之晨親自上陣擔任鼓手，並與經理人和員工共組「台灣大歌星」樂團，在全體經營團隊組成的「台灣大歌舞團」熱情伴舞下，帶來「無敵鐵金剛」與「無樂不作」兩首快歌。（編輯：林興盟）1131221