因應少子化缺工 台灣大林之晨：AI可提升企業生產力

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（中央社記者吳家豪台北9日電）台灣大哥大今天舉辦人工智慧（AI）賦能創新分享會，總經理林之晨受訪表示，面對少子化趨勢，缺工問題開始浮現，企業可透過AI提升生產力，減少對勞動力的依賴。

林之晨指出，隨著AI快速發展，台灣大哥大將致力於幫助中小企業，有效運用AI來提升營運效率、強化行銷與客戶關係。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉說，大缺工浪潮持續，餐飲業的缺工問題尤其嚴峻，需兼顧備餐品質，又必須提供顧客良好的現場服務，如何提升營運效率並優化顧客服務，成為業者面臨的重要挑戰。

林德偉強調，台灣之星擁有近2萬家企業客戶，其中90%以上為中小企業，台灣大併購台灣之星後，客戶數顯著成長，目前台灣大在中小企業市場服務客戶領域涵蓋餐飲、批發零售、美容業。

為解決餐飲產業缺工荒，台灣大哥大與LINE台灣策略聯盟，於今年5月推出「AI語音預約服務」，可在60秒內完成預約，節省餐廳人力並提升營運效率。

此外，台灣大整合餐飲科技平台「點點全球」，推出即時點餐、多元支付、高效接單等服務，自今年5月推出以來，除了有連鎖餐飲及微型店家申辦之外，也帶動行動市話成交數每月成長。（編輯：林克倫）1131209