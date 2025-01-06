台灣大布局智慧移動 投資印尼停車科技公司

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（中央社記者江明晏台北6日電）台灣大哥大拓展東南亞智慧移動市場版圖，今天宣布與策略夥伴AppWorks、USPACE共同投資超過新台幣1億元，參與印尼智慧停車科技公司Soul Parking的A2輪融資，台灣大看好可形成涵蓋智慧停車、車位共享、電動車充電等的智慧移動生態系。

Soul Parking是印尼最大的停車科技公司，每年處理超過2000萬筆停車交易，在印尼有超過200萬輛汽機車透過Soul Parking停放，至今已服務超過200萬輛車輛，其解決方案廣泛應用於公寓、醫院、商業中心、娛樂場所和住宅區。

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨創辦人林之晨表示，台灣大哥大與Soul Parking成為合作夥伴，透過此輪融資，將擴大汽車領域布局，串聯Soul Parking、2022年領投的智慧停車平台USPACE，和2024年初投資的電動機車共享服務業者WeMo後，可打造以用戶為中心的區域智慧移動生態系。

他表示，台灣大希望協助Soul Parking將成功經驗複製到其他東南亞城市，解決人口稠密區的交通壅塞與停車難題。

台灣大指出，未來會持續布局智慧移動生態系，目前與USPACE、WeMo等夥伴合作，除了整合停車、共享、充電等服務，也透過台灣大既有的千萬用戶能量，並結合特斯拉超級充電站與Ucharging平台，解決車位及電動車閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大2023年推出一站式充電營運平台MyCharge，運用數據分析建置充電站，台灣大表示，目前已於全台部署超過400支充電樁，推動電動車普及碳排放減少。（編輯：張均懋）1140106