加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

因應川普關稅措施 松下能源：首要目標是擺脫對中依賴

2025/1/7 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉斯維加斯6日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉供應商「松下能源」高階主管告訴路透社，該公司計劃擺脫美國生產電動車電池供應鏈對中國的依賴，並稱這項轉變是該公司的「首要目標」。

松下控股旗下電池業務企業「松下能源」（Panasonic Energy）北美區域總裁史萬（Allan Swan）的這番言論顯示，即將上任的美國總統川普矢言提高中國商品進口關稅，已迫使全球企業重新評估生產流程。

史萬今天在拉斯維加斯的美國消費性電子展（CES）接受路透社訪問時表示，為應對川普的關稅措施，企業要做的第一件事就是「不要讓供應鏈太過依賴中國」。

他說，「我們確實有些產品來自中國，但數量不多。隨著我們不斷進步，我們計劃擺脫這些產品，而且正持續加速邁向目標。」

google news透過 Google News追蹤中央社

史萬還說，松下能源的大部分美製電池供應鏈都來自海外供應商，其中包括加拿大供應商。

松下能源目前在美國內華達州（Nevada）經營1座電池工廠，今年計劃在堪薩斯州（Kansas）開設第2座工廠。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140107

川普
誹謗選務人員官司拒配合 朱利安尼遭判藐視法庭巴爾辭去Fed監管副主席 為川普任命新人鋪路
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台灣大布局智慧移動 投資印尼停車科技公司
60
更多編輯台推薦新聞：