財劃法影響經部近300億 恐衝擊輝達、超微等投資計畫

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北24日電）立法院日前三讀修正財劃法部分條文，經濟部長郭智輝表示，經濟部估算明年度主管業務預算將減少近新台幣300億元，其中已與美光、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等國際大廠簽約合作，若受財劃法衝擊，廠商投資進度和台灣政府誠信都將受影響，不利產業發展。

郭智輝今天下午在經濟部主持「財劃法修正對經濟部主管業務影響說明記者會」，經濟部會計處、產業發展署、產業技術司和中小及新創企業署等相關單位首長陪同出席。

114年度總預算案歲出編列3兆1325億元，扣除依法律義務支出1兆8144億元後，其餘歲出1兆3181億元。財劃法三讀修正通過後，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，減少比例約28.47%。經濟部依照相關比例計算，明年度主要公務預算將減少近300億元。

郭智輝說明，過去特定的政策由中央統籌與推動，以平衡各地區發展不均的狀況，這次受財劃法三讀影響，經濟部明年度預算共刪減約近300億元，主要範圍涵蓋公共建設109億元、科技專案計畫116億元、以及其他行政支出74.4億元。

郭智輝指出，包括推動F16型戰機維修中心、太空產業推動與人才培育、半導體等關鍵產業等重要計畫將受影響，層面涵蓋智慧製造關鍵技術研發、高階智慧物聯網晶片的應用、AI人工智慧和6G產業，未來經費刪減後，影響相關研究計畫，將不利推動台灣整體產業發展。

郭智輝表示，財劃法三讀並未考慮到政策推行和中央和地方的責任，可能使有些中央計畫變得窒礙難行，希望修法過程可以充分溝通和協商，無論是中央地方政府都希望人民生活更好、持續協助產業發展。

對於財劃法三讀通過後影響，他形容，「就像今天開一部車，本來是靠右邊行走，突然間要改成靠左邊行走」，對經濟部影響非常嚴峻，相關經費和計畫可能被迫縮減或是延宕；至於預算是否重編，則由行政院統籌規劃。

科技預算方面，技術司長邱求慧說明，經濟部邀請美光、輝達和超微等國際大廠來台設研發中心和人才培育，與台灣廠商共同成長，相關研發補助計畫具延續性，政府已和外商簽訂契約，外商已規劃在台灣3至5年中長期的發展計畫，若受到財劃法影響，不僅衝擊外商投資進度，也會影響台灣國際聲譽和誠信，甚至外商對政府政策不確定性也會影響未來的投資意願。

根據經濟部提供資料，已與美光、輝達、超微、科林、艾司摩爾（ASML）等，國際大廠簽約合作，若未來預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作布局。

產發署長楊志清表示，財劃法三讀修正通過後，產業政策面臨經費短缺困境，將衝擊產業競爭力、創新和雙軸轉型輔導、新興科技發展和減碳工作目標4個層面，尤其是因應中國市場產能過剩等挑戰，經濟部提供傳統產業和中小企業技術轉型、海外市場開發的補助都會受到影響。

中企署長李冠志表示，明年為振興中小企業所編列的116億元經費也會受到影響，包括協助業者導入數位工具應用、執行深度節能計畫和國內外布局等；長期推動中小企業信用保證基金補助、優惠貸款和利息補助等計畫所需經費若受到縮減，也會影響銀行放款給中小企業的意願和貸款進度執行。

經濟部會計處長黃鴻文補充，公共建設受影響的經費方面，包括水利署約105億元、占最大宗，技術司1.66億；科技計畫部分，技術司近67億元、產發署34.5億元、中企署5.1億元和商業署3.1億元等。（編輯：楊凱翔）1131224