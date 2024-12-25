財劃法等3法案是否公布 潘孟安：總統一定會公布

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府秘書長潘孟安今天對於立委關切總統賴清德是否依法公布憲法訴訟法等3部法律表示，總統做為憲法守護者，一定會在合法合憲的情況下公布法律。對於總統提名7位大法官人選昨天全遭立法院封殺，潘孟安強調，總統也會依照法定程序，再進行大法官提名作業。

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國史館長陳儀深等人進行114年度單位工作計畫及收支預算案報告。

中國國民黨立委翁曉玲、羅智強、林思銘等人關切總統何時補提名大法官人選，潘孟安回應，會在適當時間、法定時間提名，總統會研議，但因卡在農曆春節、還要重新組成審薦小組，未來整個提名審薦小組的作業會遵照法定程序處理。

立委關切賴總統是否依法公布立法院日前修正通過憲法訴訟法等3大法律案，潘孟安表示，總統做為憲政、憲法的守護者當然會依法公布，至於何時完成程序，總統府昨天下午收到文，但尚未進入程序，所以無法給予明確的答案。

翁曉玲表示，總統必須依法10天內公布法律。潘孟安重申，總統做為憲法守護者，會依照憲法來執行。立委追問行政院是否提覆議，潘孟安表示，他不能代表行政院說話，必須尊重行政院。

總統對於立法院通過修正憲法訴訟法、財劃法、選罷法等3法通過之後深表不認同，並表示民主的紛爭要用更大的民主來解決，立委詢問更大的民主是否採用公投。潘孟安回答，那是媒體的揣測，總統並沒有這樣講，不排除任何可能，所謂用更大的民主要合憲合法的前提下完成整個程序，「不能說不合法不合憲，我們就違法違憲」。

潘孟安強調，總統是憲法的守護者，收到文之後，一定會如期公布。對於民進黨立法院團提釋憲、暫時處分或是行政院未來若要提覆議，他都表示尊重。（編輯：張若瑤）1131225