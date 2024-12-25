民進黨縣市長齊批財劃法惡修 巧取豪奪作賤南部

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨秘書長林右昌今天與黨籍縣市首長陳其邁、黃偉哲、翁章梁、周春米、陳光復召開記者會，批評財政收支劃分法修法重北輕南、惡化城鄉差距；黃偉哲說明，無意挑起南北戰爭，也不願變成縣市資源爭奪戰，但這是「政客巧取豪奪、作賤南部」。

立法院20日在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法。

民進黨今天召開「民進黨縣市長針對財劃法惡修」回應記者會，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復出席。

林右昌指出，民進黨執政並沒有富中央、窮地方，反而中央協助下地方財政變好，大幅投資台灣，地方許多長期建設都有增加，國民黨跟民眾黨惡修財劃法，沒有討論、沒有讓行政院充分表達意見，修法結果不只對縣市間造成更多不公，更傷害「均衡台灣」目標。

林右昌表示，衝擊不只在縣市與建設面，包含通勤族使用的TPASS、托嬰補助、托育補助、高中生與私立大學生的學費補助、租金補貼等都有衝擊，影響每個人權益。

陳其邁指出，遺憾立法院蠻橫通過重要修法，事前沒有徵詢地方政府意見，3700多億元預算如何劃分、事權與未來財政紀律維持沒有討論清楚，先給錢才談分配，恐對財政與中央地方分權帶來嚴重扞格。

陳其邁質疑，這次修法造成藍綠有別，擴大南北差距，惡化城鄉差距。討論各縣市財政需求應把藍綠及其他政治考量擺一邊，以人民利益為最優先考量，這次修法將進一步擴大南北差距、惡化城鄉差距，也喪失原來財政收支劃分法所應具有財政調劑的功能。希望行政院、立法院能有補救機會，讓台灣各區均衡發展，每個國民受到公平對待。

黃偉哲批評，這次修法讓人難以接受，事後態度更是對南部民眾二度傷害；台北市早就「富到流油」，修法更「火上澆油」，修法後藍白一副「要就拿走、不要就放手」的傲慢態度，讓人難以嚥下這口氣。

黃偉哲說明，無意挑起南北戰爭，也不願變成縣市資源爭奪戰，這次修法是政客之間巧取豪奪、作賤南部的結果，人民會記住。

陳光復強調，這次分配，澎湖比金門、馬祖少，不公平，上次他們要到立院說明，卻3分鐘就結束會議，法律越修越惡。翁章梁指出，修法擴大了長期「重北輕南」問題；周春米說，高鐵南延屏東等交通建設需要中央支持，請不要阻擋南部的發展機會，這次惡修讓人質疑要容忍這樣的國會亂象到什麼時候。（編輯：張若瑤）1131225