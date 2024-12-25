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立院財委會提案研議廢除娛樂稅 財部將交評估報告

2024/12/25 14:10
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（中央社記者張璦台北25日電）財劃法修正三讀通過，中央將新增釋出逾3000億元財源給地方，立法院財委會今天通過臨時提案，要求財政部3個月內提出廢除娛樂稅、印花稅等地方稅目的書面研議報告。財政部長莊翠雲表示，整體地方稅制是否調整，是可以思考的方向。

立法院20日晚間在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法。中央114年度對地方財源挹注超過1兆元，如今修法將再增加釋出新台幣3753億元。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。民進黨立委郭國文質詢時指出，財劃法三讀後，地方財源充足，財源籌措不再困難，屬於地方稅的娛樂稅、印花稅應該考慮廢除；民眾黨立委黃珊珊等人也關注此議題。

莊翠雲指出，先前地方政府確實反對廢除，因為這涉及其財政自主權，但財劃法修正過了以後，整體地方稅制要不要做調整，「是一個思考的方向」，財劃法三讀通過後對中央施政的窒礙之處與相關影響，財政部還在跟主計總處盤點，憲政上的救濟程序也還在評估當中。

郭國文追問，娛樂稅、印花稅廢除是否也是思考方向，莊翠雲回應，「是可以思考的方向」。

財委會今天通過臨時提案，要求財政部重新研議廢除印花稅、娛樂稅，並在3個月內提出書面報告。（編輯：潘羿菁）1131225

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