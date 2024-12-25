立委憂中國啤酒傾銷 財長：業界提申請後跨部會審議

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（中央社記者張璦台北25日電）立委今天關切中國製低價啤酒傾銷問題，財政部長莊翠雲今天表示，台酒考量以釀酒商協會的名義提出反傾銷相關調查，提出申請後，財政部將會同經濟部按程序處理，進行調查、審議，再看是否核定課徵反傾銷稅。

短期措施方面，關務署指出，申請進件後，關稅稅率委員會如果認為有課臨時反傾銷稅的必要，就可能做成相關決議。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。國民黨立委黃健豪質詢時關切，台灣菸酒公司、財政部因應中國製低價啤酒傾銷問題，目前處理進度如何。

莊翠雲表示，菸酒公司已在考量，以釀酒商協會的名義提出反傾銷相關調查，提出申請以後，財政部將會同經濟部按照程序來做，後續還要調查、審議，再看是否核定課徵反傾銷稅。

黃健豪指出，反傾銷調查相當費時，短期有無協助政策。列席備詢的關務署長彭英偉指出，台灣有課徵臨時反傾銷稅的機制，若申請進件，關稅稅率委員會如果認為有課臨時反傾銷稅的必要，就可能做成相關決議。

至於政府是否可研議將麥芽、啤酒花等啤酒原物料的進口關稅調降，彭英偉說，這要再徵詢相關部會意見，除財政部，也包含經濟部、農業部，檢視對國內產業影響。

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民進黨立委郭國文先前質詢時表示，中國傾國家之力補貼啤酒業，恐有傾銷疑慮。彭英偉當時指出，照以前處理反傾銷稅案的經驗，可能要花8個月到1年以上，要有業者提出申請，主管機關才能展開審查，「有申請的話，會加快腳步（審查）」。

台灣釀酒商協會由台灣菸酒、海尼根台灣、金色三麥、臺虎精釀、掌門精釀及金車等6大釀酒公司共同發起，今年正式成立。（編輯：翟思嘉）1131225