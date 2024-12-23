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台北101改稱為台灣101？賈永婕認同：很棒啊

2024/12/23 10:55
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（中央社記者張璦台北23日電）民進黨立委郭國文今天質詢時關切台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資，台北101董事長賈永婕回應，她近日已飛到日本談股權問題，至於有無在洽特定買家，她不能透露。此外，賈永婕也說，台北101若改稱台灣101「也很棒啊」。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

賈永婕回應郭國文質詢時表示，她知道伊藤忠有打算要出脫持股，但目前不太知道確切動向，並透露自己上個禮拜快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。

郭國文追問，有無洽特定對象買家，賈永婕說，「我不能透露到這個程度」。

此外，郭國文認為，台北101是國家層級、不只是市府層級，應該是「台灣101」。對此，賈永婕表示認同，「台北101改成台灣101，也很棒啊」。（編輯：林家嫻）1131223

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