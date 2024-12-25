財劃法衝擊勞動部逾1238億 勞保、育嬰津貼恐影響

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）立法院日前通過財劃法修法，勞動部有多項政策可能受影響，勞動部長洪申翰今天表示，包含勞保撥補新台幣1200億元、育嬰留停津貼、產檢假及陪產檢假薪資補助，會盡力爭取預算。

立法院日前三讀修正通過財政收支劃分法部分條文，事涉國家整體運作受衝擊，洪申翰今天出席勞動部新制114年記者會在接受媒體聯訪詢問財劃法修正議題時指出，「我們確實有這個憂慮」。

洪申翰表示，以現在勞動部所屬業務來看，財劃法修正對勞動部幾個重要計畫會影響，首要就是民國114年勞保撥補1200億元，其次為育嬰留停津貼補助、產檢假及陪產檢假薪資補助，這些都不屬於法定支出。

洪申翰也說，如果依照立法院三讀版本，中央財政可能會少掉3753億元，在勞動部所屬業務，非法定義務支出可能少將近3成，這確實令人憂慮。如果這些過去由中央出錢的計畫未來在財務上可能出現缺口，勞動部不希望看到勞工的使用權益減損。

洪申翰表示，這幾項政策確實都是潛在會受到影響的計畫，但實際會影響多少，還要跟行政院討論，會努力爭取，盼降低影響。

根據明年度預算顯示，除了勞保撥補1200億元外，育嬰留停津貼也編列38億元、產檢假及陪產檢假薪資補助編列8500萬元，總計約1238億元可能受財劃法衝擊。（編輯：張雅淨）1131225