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賴清德：均衡台灣目標不會改變 盼黨公職團結一心

2024/12/25 17:30
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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨執政縣市長今天出席中執會，反映財劃法修法影響。兼任民進黨主席的總統賴清德呼籲全體黨公職團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是給全體國人的承諾。

民進黨今天召開中執會，邀請台大法律學院教授柯格鐘以「財政收支劃分法修法後之影響及建言」為題進行專案報告。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，感謝柯格鐘提綱挈領的引言，以及各位縣市首長傳達出地方政府第一線的施政觀點及抗議。

賴清德說，行政院已經向社會大眾說明，上週五修改後的財劃法，目前是窒礙難行，在縣市間水平分配都尚未妥善討論、取得共識之前，便倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。

賴清德表示，今天發言的地方縣市首長就第一線的施政觀點，說出目前倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰，勢必危及各級政府的政策施行，以及人民的福祉。

賴清德說，柯格鐘從學界觀點，提出這次修法不符合法理和理論以及對未來影響，「我們會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。」

賴清德強調，全體黨公職要團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是給全體國人的承諾。

他說，面對民主體制中的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，將會匯聚更大的力量，捍衛民主精神，深化台灣民主。

另外，賴清德提到，今天12月25日是行憲紀念日，憲法更是規範國家權力的根本大法，行政、立法、司法分立的憲政體制，是民主政治的基石，是不分政黨都應該共同遵守的價值。

他說，絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益。賴清德說，他一再向全體國人承諾，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，是身為總統的責任和使命，也是民進黨一路走來不變的堅持。

賴清德表示，珍惜每一次國人給予的機會，謹慎對待每一條法律、每一項政策，因為深知，所有法律、政策，都會對國家、社會、以及下一代，造成深遠的影響，更會影響國際社會看待台灣的態度。（編輯：翟思嘉）1131225

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