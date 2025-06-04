補助款遭刪地方喊窮 主計長：雙北台中補助比去年多

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（中央社記者王承中台北4日電）行政院主計長陳淑姿今天表示，立法院要求行政院自行刪減新台幣636億元的預算窒礙難行，只能刪減一般性補助款，但加上計畫型補助及統籌分配稅款，中央對台北市補助比去年增加82億元、新北市增加68.5億元、台中市增加46億元。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席備詢，並邀請台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新等地方政府代表列席會議。

民進黨立委吳秉叡指出，今年度中央政府總預算遭立法院刪減2076億元，其中636億元要行政院自行調整。地方首長要聽清楚，國民黨、民眾黨立委刪除這麼多的預算，就是想癱瘓中央政府。

吳秉叡表示，地方政府過去幾年都有盈餘，今天因為立法院這樣刪減，大家要共體時艱，以財政手段進行舉借也可以，以新北市為例，雖然少了30億元，但總體的補助還是比去年多了60幾億元，結果現在搞得好像中央政府要刻意凌虐地方政府，沒有人有這樣的心。

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吳秉叡指出，如果不是在野黨立委殺紅眼亂刪預算，行政院原來編好送到立法院的預算是足夠。以前總預算最多刪300多億元，從來沒刪2000多億元，在野黨亂刪預算，外界透過大罷免反彈，在野黨就想要推卸責任，叫地方縣市的副市長來立法院搞政治。

陳淑姿表示，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央政府今年對台北市的補助還比去年增加82億元，新北市也增加約68.5億元，台中市增加46億元，桃園市也增加53億元。中央衡酌財力對地方酌予補助，刪減一般性補助款沒有違反相關法規。（編輯：翟思嘉）1140604