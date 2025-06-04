加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
首頁 / 政治

補助款遭刪地方喊窮 主計長：雙北台中補助比去年多

2025/6/4 13:33（6/4 13:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院財政委員會4日排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿（右）、財政部長莊翠雲（左）等列席備詢。陳淑姿指出，因立法院刪減預算額度很大，行政院實在是窒礙難行，刪減地方政府的一般性補助款也是不得不的作為。中央社記者郭日曉攝 114年6月4日
立法院財政委員會4日排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿（右）、財政部長莊翠雲（左）等列席備詢。陳淑姿指出，因立法院刪減預算額度很大，行政院實在是窒礙難行，刪減地方政府的一般性補助款也是不得不的作為。中央社記者郭日曉攝 114年6月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北4日電）行政院主計長陳淑姿今天表示，立法院要求行政院自行刪減新台幣636億元的預算窒礙難行，只能刪減一般性補助款，但加上計畫型補助及統籌分配稅款，中央對台北市補助比去年增加82億元、新北市增加68.5億元、台中市增加46億元。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席備詢，並邀請台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新等地方政府代表列席會議。

民進黨立委吳秉叡指出，今年度中央政府總預算遭立法院刪減2076億元，其中636億元要行政院自行調整。地方首長要聽清楚，國民黨、民眾黨立委刪除這麼多的預算，就是想癱瘓中央政府。

吳秉叡表示，地方政府過去幾年都有盈餘，今天因為立法院這樣刪減，大家要共體時艱，以財政手段進行舉借也可以，以新北市為例，雖然少了30億元，但總體的補助還是比去年多了60幾億元，結果現在搞得好像中央政府要刻意凌虐地方政府，沒有人有這樣的心。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳秉叡指出，如果不是在野黨立委殺紅眼亂刪預算，行政院原來編好送到立法院的預算是足夠。以前總預算最多刪300多億元，從來沒刪2000多億元，在野黨亂刪預算，外界透過大罷免反彈，在野黨就想要推卸責任，叫地方縣市的副市長來立法院搞政治。

陳淑姿表示，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央政府今年對台北市的補助還比去年增加82億元，新北市也增加約68.5億元，台中市增加46億元，桃園市也增加53億元。中央衡酌財力對地方酌予補助，刪減一般性補助款沒有違反相關法規。（編輯：翟思嘉）1140604

#吳秉叡
#財政委員會
#新北市
#主計總處
#民眾黨
#立法院
#行政院
#總預算
#陳淑姿
延伸閱讀
政院刪一般性補助款 雙北台中副市長赴立院籲懸崖勒馬雲林縣府提訴願 盼行政院撤銷補助刪減
陳淑姿
對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難財長：台美關稅談判以產業競爭力為前提 未涉匯率
吳秉叡
朝野立委爆口角 財委會持續空轉提前拉貨帶旺上半年出口 財長：觀察後續增勢是否趨緩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：