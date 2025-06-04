地方指刪補助款非常惡意 主計長：窒礙難行不得不刪

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（中央社記者王承中台北4日電）新北市長劉和然今天表示，一般性補助款在地方主要用於社福、教育及基礎建設，中央刪除一般性補助款是非常惡意的行為。主計總處主計長陳淑姿指出，因為立法院刪減預算額度很大，行政院實在是窒礙難行，刪減地方政府的一般性補助款也是不得不的作為。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲，以及台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新等地方政府代表列席備詢。

上午9時會議一開始，民進黨立委吳秉叡等人就質疑會議是違法違憲，與國民黨、民眾黨立委爆發口角，雙方你來我往。

吳秉叡等人提出散會動議，要求會議主席、國民黨召委賴士葆處理，賴士葆則宣布休息10分鐘，直至上午10時30分，恢復開會表決散會動議，藍白人數優勢反對散會動議，因此繼續開會。

國民黨立委林德福邀請劉和然、鄭照新等人上台，說明地方政府的立場。劉和然指出，一般性補助款對地方是非常重要的預算，以新北市為例，主要用於社福、教育及基礎建設。中央刪除一般性補助款，是否違法，尊重立法行政的協調，但以地方來看是非常惡意的行為。

劉和然表示，他也擔任過地方行政官員，非常清楚審查預算時統刪的意義，是立法院或地方議會讓行政部門依自己施政優先順序做輕重緩急的調整。統刪應該把相對衝擊小、影響少的預算進行刪除。如果是在地方政府，絕對不會拿弱勢族群、孩子的相關預算來開刀。

鄭照新表示，一般性補助款所涉及的內容，就是社福、教育及基礎建設，立法院審查統刪預算，交給行政院自行調整，是一種對行政院的信任，讓行政院有能力判斷預算的優先順序，結果行政院的自行調整卻告訴大眾，小孩教育津貼不重要、中低收入戶津貼不重要、老人補助不重要。

鄭照新指出，台中市政府自2019年開始，每年上繳中央的稅收新台幣1400億元，今年更突破2000億元，市民繳稅的結果，卻是相關津貼領不到，這不會是所有地方政府想要看到的結果。中央給地方的一般性補助款非常重要，一毛都不應該刪除。

林德福表示，地方政府所表達的就是立法院讓行政院方便，結果行政院卻刻意砍殺弱勢。

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陳淑姿指出，立法院刪減今年度中央政府總預算2076億元，通案刪減940億元，其中636億元要行政院自行調整，但有困難。行政院一再跟立法院反應及提出覆議，但立法院仍維持原議，所以現在還是循程序聲請釋憲，待釋憲結果再看情況。

陳淑姿表示，因為立法院刪減預算的額度很大，行政院實在是窒礙難行，刪減地方政府的一般性補助款也是不得不的作為。（編輯：楊蘭軒）1140604