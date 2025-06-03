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補助款爭議 盧秀燕：如中央不還錢採法律途徑

2025/6/3 11:25（6/3 12:46 更新）
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對於中央統刪地方補助款25%，部分縣市將提行政訴願；台中市長盧秀燕（前左）3日在議會總質詢答詢指出，如果在16日期限前中央沒有要發放，她將於11日到12日開會後採取法律途徑。中央社記者郝雪卿攝 114年6月3日
對於中央統刪地方補助款25%，部分縣市將提行政訴願；台中市長盧秀燕（前左）3日在議會總質詢答詢指出，如果在16日期限前中央沒有要發放，她將於11日到12日開會後採取法律途徑。中央社記者郝雪卿攝 114年6月3日
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）對於中央統刪地方補助款25%，部分縣市將提行政訴願，台中市長盧秀燕今天表示，如果在16日期限前中央沒有要發放，她將於11日到12日開會後採取法律途徑。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員劉士州質詢指出，針對地方補助款的爭議，已有縣市決定提出行政訴願，如果中央一意孤行，台中市政府要不要提出行政訴願。

盧秀燕答詢指出，為了台中市發展及市民，她儘量跟中央相處融洽及夥伴關係，如果不是忍到最後，儘量苦口婆心，她知道有幾個縣市要走法律途徑，希望中央能看到地方強大民意。

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盧秀燕表示，地方政府採取法律途徑的最後期限是6月16日，如果期限之前，中央仍沒有要發放，為了台中市權益，就不能坐視不管，人的忍耐是有限度的，她會在6月11日到12日與市府各局處開會，如果中央不還錢地方，就必須採取法律途徑。

盧秀燕說，政府對政府採法律途徑，要先提出行政訴願，如果不成後，再採行政訴訟，希望中央以民為念，如果縣市政府採法律途徑也不好看。（編輯：林恕暉）1140603

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