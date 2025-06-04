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政院刪一般性補助款 雙北台中副市長赴立院籲懸崖勒馬

2025/6/4 10:47
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（中央社記者郭建伸、王承中台北4日電）行政院統刪一般性補助款惹議。台北市副市長林奕華今天在立法院表示，北市府將與8縣市提出訴願，盼中央依法行政別失信於民：新北市副市長劉和然說，中央操作相當惡意，呼籲政院懸崖勒馬。

行政院統刪給各縣市一般性補助款25%，引發反彈，民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，並交付立法院財政委員會審查。立法院財政委員會今天審查民眾黨團促請決議案，並邀請中央相關部會及地方縣市政府官員與會。

林奕華在會前受訪表示，一般性補助款都是在前一年就知道有多少一般性補助款，並編入今年度預算；根據總統3月21日公告的總預算，一般性補助款是分文未刪，不知道為何後來5月16日台北市政府收到被刪除27.3%的一般性補助款，這麼高的比例，導致台北市府得想辦法自籌財源。

林奕華表示，一般性補助款被刪除後，影響兒童、少年、長輩、弱勢、教育預算，相信行政院一定能同理這些人的錢任何一筆都不能少；台北市府5月16日收到公文後，除了在行政院會、立法院表達立場，今天下午台北市長蔣萬安也會和其他8個縣市首長提出訴願，希望中央聽到地方的聲音，依法行政且不要失信於民。

媒體詢問，行政院提追加預算是否緩不濟急。林奕華表示，中央已經公告要給地方的一般性補助款，本來依法就是要給地方，與追加預算是兩件事，希望中央趕快把一般性補助款撥給地方政府，不要使相關人的權益受到衝擊。

台中市副市長鄭照新受訪表示，一般性補助款從沒有出現過統刪，更何況立法院審查預算時沒有刪減一般性補助款項目，換言之，這是行政院完整的預算，卻自行用違法爭議方式降低比例，對地方政府財政運作不利，且影響社福、教育、基礎建設預算。

鄭照新表示，台中鄉親從2019年上繳給中央的稅款高達新台幣1400億元，今年更高達2000億元，這麼多的錢竟沒辦法拿回來一點點，用在台中市民的育兒、教育津貼，這是非常誇張的情況；政院應該聽進各縣市政府心聲，否則將造成僵局。

談及台中市長盧秀燕認為行政院拋追加預算是捨近求遠，鄭照新表示，大家都希望解決問題，但解鈴還需繫鈴人，真正能解決問題、提出方案的是行政院，但現在沒看到政院任何方案；況且立法院並沒有刪減一般性補助款，沒有刪減的預算該如何追加，法理部分得再研究。

新北市副市長劉和然說，統刪是不指定項目，由行政部門自行調整，但這次636億元統刪額度，行政院全放在一般性補助款，這是非常惡意的作為，預算審查變成政治性思考。

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劉和然表示，地方政府也可以開說明會跟團體、民眾表達這是行政院惡意的作為，但他們不想這麼做，因此循正常管道表達心聲，只要政院在統刪項目稍微調整，錢馬上就出來，不需要再追加減預算，政院或許有政治性思考，但民生議題不應被拿來操作。

主計總處與財政部的報告提到，近10年中央累計撥付地方政府高達3兆1001億元，劉和然批評，若中央用這種施捨的態度看待地方政府，只會讓民眾更嚴煩，「真的是很胡扯」；以新北而言，每年的人均預算都是各縣市最低，主要是因為財劃法分配，這種施捨心態不值得被討論，請政院懸崖勒馬。（編輯：謝佳珍）1140604

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