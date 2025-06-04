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侯友宜：政院刪一般性補助款不對 盼亡羊補牢

2025/6/4 11:13
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市長侯友宜今天表示，行政院刪除地方政府一般性補助款是不對的，期待中央儘速亡羊補牢。至於新北並未針對統刪提訴願，他說，會窮盡一切方法爭取一般性補助款。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪說，行政院刪除一般性補助款依法是不對的，刪除的是最辛苦的弱勢族群、教育及警消值勤設備的相關預算，刪到了人民最需要的地方，「這樣不對」。

他說，期待中央政府儘速亡羊補牢，馬上依法將一般性補助款回歸到地方，以照顧更多的弱勢族群，不要讓辛苦人更辛苦；中央政府應趕快改過來，地方政府一定會把這些錢用在刀口上。

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記者聯訪時詢問侯友宜，為何新北沒有提出訴願，考量點在哪裡。他避答，未說明理由，僅提到會窮盡一切方法爭取一般性補助款。

對於國民黨主席朱立倫說大罷免將採取區域聯防作戰，侯友宜說，新北市立委這幾年盡心盡力，除爭取預算外，也嚴格的監督政府，他會與新北市認真努力的立委們，站在一塊並肩作戰，讓新北市更幸福。（編輯：林恕暉）1140604

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