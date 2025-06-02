雲林縣府提訴願 盼行政院撤銷補助刪減

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）行政院刪減雲林縣府今年一般性補助款37.6億元，縣府認為，違反財政收支劃分法，今天向行政院提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求依法核定應有補助金額，並加計利息。

雲林縣長張麗善指出，行政院今年5月16日發函刪減雲林縣114年度一般性補助款新台幣37億6084萬3000元，金額遠低於113年度核定預算數，按財政收支劃分法規定，中央對地方政府的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的預算編列數，此舉已違法，且程序欠缺審慎。

張麗善說，雲林縣為典型農業縣，自有財源有限，需長期仰賴中央補助及向外舉借債務。至113年底止，縣府公共債務尚有128億元，累計絀額達162億元。在地方財政情形極度困難下，行政院貿然刪減一般性補助，嚴重衝擊縣府財政，將影響弱勢照顧、教育資源與地方基礎建設等，形同變相懲罰民眾。

縣府表示，中央應尊重地方財政自治權，補助款制度須依法辦理、按制度規範予以保障，不容恣意更動。今天提出訴願主張行政院處分違法，已對地方政府造成重大不利影響，所以依法請求撤銷原處分，應速核發原核定金額並補發利息，以還地方政府公道，守護縣民基本權益。

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縣府強調，絕不容許不當削減補助影響基層建設與服務，籲請行政院審慎面對，依法行政，勿讓地方政府陷入財政運作困難的窘境。

縣府各局處已針對各項業務進行30%的預算控管，以輕重緩急作調整，主計處和審計處今天下午逐項檢討。（編輯：李淑華）1140602