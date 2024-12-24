大法官人事同意權案表決 立委開始投票
2024/12/24 09:29（12/24 10:01 更新）
（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，上午9時9分開始投票，預計上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。
總統賴清德8月底提名張文貞
出任司法院長，姚立明
張文貞
- 出生：1969年8月31日
- 學歷：美國耶魯大學法學博士
- 經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者
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出任司法院副院長，以及何賴傑
姚立明
- 出生：1952年1月15日
- 學歷：德國畢勒佛大學法學博士
- 經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員
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、陳運財
何賴傑
- 出生：1960年10月20日
- 學歷：德國杜賓根大學法學博士
- 經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長
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、王碧芳
陳運財
- 出生：1961年8月10日
- 學歷：日本神戶大學法學博士
- 經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人
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、廖福特
王碧芳
- 出生：1964年1月3日
- 學歷：台灣大學法律學研究所碩士
- 經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長
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與劉靜怡
廖福特
- 出生：1965年6月16日
- 學歷：英國牛津大學法學博士
- 經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問
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共7位為司法院大法官人選。
劉靜怡
- 出生：1966年9月5日
- 學歷：美國芝加哥大學法學博士
- 經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家
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立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。
根據總統府提供資料，司法院大法官兼院長被提名人為台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞；司法院大法官兼副院長被提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。
除張文貞、姚立明之外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。（編輯：林家嫻）1131224
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