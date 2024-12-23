大法官人事案24日投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
（中央社記者王揚宇、王承中、陳俊華台北23日電）立法院會明天將進行司法院大法官人事同意權案投票。國民黨團今天表示，會如期進行投票，但傾向全部投不同意票。民進黨團指出，希望各黨評估專業性與適任性，而非政黨立場掛帥。
民眾黨團表示，明天上午會開黨團會議討論後做出決議，並且一致投票。
張文貞
- 出生：1969年8月31日
- 學歷：美國耶魯大學法學博士
- 經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者
姚立明
- 出生：1952年1月15日
- 學歷：德國畢勒佛大學法學博士
- 經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員
何賴傑
- 出生：1960年10月20日
- 學歷：德國杜賓根大學法學博士
- 經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長
陳運財
- 出生：1961年8月10日
- 學歷：日本神戶大學法學博士
- 經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人
王碧芳
- 出生：1964年1月3日
- 學歷：台灣大學法律學研究所碩士
- 經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長
廖福特
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- 學歷：英國牛津大學法學博士
- 經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問
劉靜怡
- 出生：1966年9月5日
- 學歷：美國芝加哥大學法學博士
- 經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家
立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。
根據各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票，因此藍白的投票意向引人關注。
對於明天的司法院大法官人事同意權案投票，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望各黨都回歸專業與適任性來做評估，而非政黨立場掛帥，尤其立法院會20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，立下超高的評議與議決門檻，都會讓憲法法庭瀕臨無法運作的狀態，倘若這些被提名人全部被刷掉的話，憲法法庭便無法運作。
吳思瑤說，民進黨團也會評估被提名人的專業性與適任性，基本上會認同支持，黨團將舉行黨團會議，聽聽黨團成員的意見，大家共同做決定。
國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，明天還是會如期進行投票，日前經詢問大法官被提名人，黨團認為大法官被提名人均不及格，目前傾向全部投不同意票，但最後結果仍待明天上午黨團大會進行決定。
台灣民眾黨立法院黨團幹事長麥玉珍受訪指出，審查司法院大法官被提名人時，她覺得被提名人的回答都模稜兩可、打太極拳，好像沒有自己的主張；明天上午民眾黨團會開黨團會議，由個別委員提出看法，經討論後會做出決議、一致投票。
立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。（編輯：蘇龍麒）1131223
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