詐領助理費頻傳 內政部訂議會內控制度範本助自律

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（中央社記者高華謙台北22日電）民代涉詐領助理費案件頻傳，內政部長劉世芳說，已函頒議會內部控制範本給各議會，協助議會自明年起建立議員支領助理相關補助費的內控機制，包括應由議會直接撥付助理補助費給助理等，強化議會自律自治。

劉世芳今天透過內政部新聞稿指出，為配合今年6月19日修正公布的地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，要求議會應就議員支領助理補助費的各項費用及助理聘用關係等建立內部控制制度，落實程序檢核等規範，因此積極邀各地方議會研商，並就助理補助費發放實務可能情境進行充分討論後訂定範本，更具體切合實務作業。

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劉世芳說，為協助議會建立內部控制制度，強化議會自律自治，健全議員聘用助理制度，內政部已在今年12月6日函頒議會內部控制範本提供各議會使用，包括應由議會代為直接撥付助理補助費給助理、每月製作印領清冊載明助理補助費總額、分配情形及領取金額，並需經議員及助理簽章等。

劉世芳說，期待各地方議會積極落實內控制度，從制度面強化廉能政治。（編輯：林淑媛）1131222