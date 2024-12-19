宜蘭縣消防局性騷案遭糾正 劉世芳：納勤安會檢討

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（中央社記者高華謙台北19日電）宜蘭縣府消防局所屬分隊陸續發生消防員涉性騷擾事件，並遭監察院糾正。內政部表示，部長劉世芳相當重視此問題，已指示將此案納入內政部「警消勤務安全促進與事件調查會」檢討。

宜蘭縣政府消防局在民國111年至112年間，所屬分隊陸續發生消防員涉性騷擾事件，調查的監察委員葉大華指出，相關案件調查時錯誤引用法律，且刁難被害者休假，未依法保障女性消防員權益，監察院已通過糾正宜蘭縣消防局。

內政部今天發布新聞稿表示，監察院調查宜蘭縣政府消防局性騷擾事件結果日前出爐，並請內政部督導消防署統理教育各消防機關職責，健全消防員員工協助方案及納入性別事件獨立調查機制，確實落實性別友善廳舍建置，加速改善女性消防員職場所面臨廳舍不足、性別不友善現況。

內政部表示，部長劉世芳相當重視這項問題，已指示將此案納入內政部「警消勤務安全促進與事件調查會」檢討，加強防堵職場性騷擾事件發生，保障性別平等相關權益。

內政部說明，勤安會自今年6月成立以來，已召開7次會議，並針對警察及消防勤務安全、健康管理、災害事故調查等議題，結合專家學者、基層警消人員及警政署、消防署相關機關進行廣泛討論，並制定對策及方向來管制推動，以確實達到保障警察及消防人員勤務安全。

內政部解釋，針對監察院調查事件結果，將督導消防署提出整體性防範對策，增進跨轄性騷擾申訴案件審議及調查，提升案件發生時通知跨轄共同協商機制，並於調查階段注重保護當事人隱私；另為提供當事人心理諮商及輔導，應持續宣導善用員工協助方案及心理健康服務資源。

內政部指出，此外，落實消防署「消防廳舍整建」計畫，將「性別友善環境檢測」列為重要考核項目，由中央與地方合作，加速改善女性廳舍性別不友善現況。

內政部強調，為加強保護多元性別權益，將由勤安會持續偕同各級警察及消防機關共同檢討策進，提出有效解決及防治對策，全面管制落實推動，以杜絕職場性騷擾事件發生。（編輯：張若瑤）1131219